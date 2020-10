So kann weiterhin in Deutschland einkaufen, wer aus einem Grenzkanton kommt – unabhängig davon, ob dieser auf der deutschen Risikoliste steht.

Einkaufen in Deutschland oder der Besuch im Europa -P ark sollen für Bewohner in den Grenzkantonen möglich bleiben. Eine Notverordnung soll Personen aus Grenzregionen schon ab Samstag eine Einreise nach Baden-Württemberg ohne Corona-Test erlauben, wenn der Aufenthalt w e nige r als 24 Stunden dauert. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Kantone auf der deutschen Risikoliste stehen. Das bestätigt das Ministerium für Soziales und Migration des Bundeslands.

Zehn Kantone gelten als Risikogebiet

Deutschland hatte am Donnerstag neben Waadt und Genf acht weitere Kantone zum Risikogebiet erklärt. Von den zehn Kantonen auf der Liste würden nun also Zürich und Jura unter die Ausnahmebestimmung fallen. Weiterhin der Quarantänepflicht unterstellt wären demnach Personen, die sich in den letzten 14 Tagen länger als 48 Stunden in den Kantonen Freiburg, Nidwalden, Neuenburg, Schwyz, Uri, Waadt, Zug und Genf aufgehalten haben.