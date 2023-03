Ukraine-Krieg : Deutschland will Schweizer Leopard-Panzer

Die Schweiz soll Leopard-Panzer an den Hersteller Rheinmetall AG zurückverkaufen. Dort sollen sie die Panzer ersetzen, die Deutschland und andere EU-Länder in die Ukraine geliefert haben.

So der Wortlaut eines Gesuches, dass deutsche Politiker an Verteidigungsministerin Viola Amherd gestellt haben.

Deutschland will die Leopardpanzer, die das Land an die Ukraine weitergibt, durch Schweizer Panzer ersetzen.

Insgesamt 96 ausgemusterte Leopard-2-Panzer der Schweizer Armee sind in das Blickfeld des Interesses von deutschen Politikern gerutscht. Gemäss einer «Blick»-Recherche sollen am 23. Februar der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius und Wirtschaftsminister Robert Habeck unsere Verteidigungsministerin Viola Amherd um Zustimmung gebeten haben, einen Teil dieser Panzer über den deutschen Rüstungsriesen und Leopard-Hersteller Rheinmetall AG zurückzukaufen.

So sollen laut «Blick» «Lücken» in EU- und Nato-Ländern geschlossen werden. Konkret: Die Panzer, die Deutschland, Polen, Portugal, Finnland und Schweden an die Ukraine liefern, sollen durch die ausgemusterten Schweizer Panzer ersetzt werden. Im erwähnten Schreiben sollen die deutschen Politiker der Verteidigungsministerin versichern, die Kampfpanzer aus der Schweiz nicht an die Ukraine weiterzugeben. Der VBS-Sprecher soll dieses Gesuch gegenüber der Zeitung bestätigt haben.