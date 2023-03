Anfrage aus Deutschland: Thomas Süssli spricht über Leopard-Panzer

Anfrage aus Deutschland : Deutschland will Schweizer Leopard-Panzer – jetzt antwortet Armeechef Süssli

Deutschland will mit einem Rückerwerb von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 aus der Schweiz Materiallücken in der Bundeswehr schliessen.

Deutschland will mit einem Rückerwerb von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 aus der Schweiz Materiallücken in der Bundeswehr schliessen. Die Bitte um einen Verkauf sei in einem Brief vorgebracht worden, bestätigte Sprecher Renato Kalbermatten des Verteidigungsministeriums in Berlin am Freitag. «Im Grunde steht da drin, dass wir uns freuen würden, wenn die Schweiz über die Veräusserung von Beständen aus der stillgelegten Flotte der Schweizer nachdenken würde», sagte er. Zuerst hatte der «Blick» darüber berichtet.



Die Schweiz hat 230 Leopard-2-Panzer, von denen 134 im Dienst und 96 stillgelegt sind. Sie seien aber nicht «ausser Dienst» gestellt, wie Kalbermatten sagte. Nach Schweizer Recht kann nur ausser Dienst gestelltes Material verkauft werden. Ob Material ausser Dienst gestellt wird, darüber entscheidet das Parlament.