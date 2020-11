Wegen Coronavirus : Deutschland will Weihnachtsferien mehrere Tage vorziehen

Die deutsche Bundesregierung plant, die Weihnachtsferien bereits am 16. Dezember beginnen zu lassen. Sie will damit wegen des Coronavirus für mehr Sicherheit bei den Familienfestern sorgen.

1 / 4 Deutschland will wegen des Coronavirus den Beginn der Weihnachtsferien auf den 16. Dezember vorverlegen. Reuters Dies um für Familienfeste für mehr Sicherheit zu sorgen. Reuters Am Mittwoch entscheiden Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer über weitere Massnahmen. Reuters

Darum gehts Am Mittwoch entscheiden Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer über weitere Massnahmen.

Der Beginn der Weihnachtsferien soll auf den 16. Dezember vorverlegt werden.

Damit will die Regierung wegen des Coronavirus für mehr Sicherheit bei Familienfesten sorgen.

Deutschland will bei den Corona-Verhandlungen mit den Ländern nach Informationen von Reuters einige Ergänzungen durchsetzen. So schlägt die Bundesregierung laut Verhandlungskreisen vor, den Beginn der Weihnachtsferien nicht auf den 19. Dezember, sondern etwa schon auf den 16. Dezember vorzuverlegen. Dies solle mehr Sicherheit für die erwarteten Familientreffen an Weihnachten bringen.

Angela Merkel entscheidet am Mittwoch

Ausserdem wünscht die Bundesregierung eine klarere Formulierung über weitere Auflagen für Schulen, etwa was den teilweisen Unterricht von Zuhause aus angeht. In dem Länderpapier war der Schulteil wesentlich kürzer ausgefallen als erwartet. Kanzlerin Angela Merkel will mit den 16 Ministerpräsidenten am Mittwoch über Corona-Massnahmen entscheiden. Am Dienstag berieten die Staatskanzleien der Länder mit dem Kanzleramt.

Sorge wegen Coronavirus im Kulturbereich

Ein Problem sieht die Bundesregierung auch in Punkt sieben der Reuters vorliegenden Ländervorlage, in der ausdrücklich Öffnungen im Kulturbereich erwähnt werden. Hier sorgt man sich im Kanzleramt, dass dies zu viele Hoffnungen verbreite, die dann eventuell bei weiter hohen Infektionszahlen nicht eingehalten werden könnten. In dem Länderpapier heisst es: «Sobald dies angesichts der Infektionslage möglich ist, sollten daher die Kultureinrichtungen wieder öffnen können. Die Kulturminister werden beauftragt, hierfür eine Strategie zu erarbeiten, die den notwendigen Vorlauf und hinreichende Planungssicherheit gewährleistet.»

Merkel hatte in der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion leichte «Ergänzungen» an dem Länder-Papier gefordert. Die Kanzlerin habe die Vorlage der 16 Ministerpräsidenten aber als «gut» bezeichnet, hiess es nach Informationen aus Teilnehmerkreisen. Merkel habe auch auf die starken regionalen Differenzen bei den Infektionszahlen verwiesen, gerade zwischen den Stadtstaaten. In Berlin gebe es sehr hohe Zahlen an Neuinfektionen, in Bremen und Hamburg dagegen nicht.