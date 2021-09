«Eine Frage der Fairness» : Deutschland zahlt keinen Lohn mehr für Ungeimpfte in Quarantäne

Wer als Nicht-Geimpfter in Quarantäne muss, erhält ab November keine finanzielle Unterstützung vom Staat mehr. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen.

Deutschland zieht die Schraube an für Ungeimpfte, die nicht zur Arbeit erscheinen können, weil sie in Quarantäne sind. Betroffen sind davon nur Menschen, für die es eine Impfempfehlung gibt und die sich auch impfen lassen können.

Deutschland macht Druck auf Ungeimpfte: Wenn diese in Quarantäne müssen, bekommen sie ab spätestens November deutschlandweit keinen Ausgleich mehr für ihre Verdienstausfälle. Darauf habe sich die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern am Mittwoch verständigt, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in Berlin. Dies sei «eine Frage der Fairness» den Geimpften gegenüber. Ausgenommen vom Wegfall des Verdienstausgleichs sind demnach Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.