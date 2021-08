Deutschlands erstes Wohnhaus aus dem 3D-Drucker eröffnet

Grund dafür ist auch die Geschwindigkeit des Druckers, der von einem dänischen Hersteller stammt: BOD2, so der Name des Geräts, schafft eine ein Meter lange Schicht Aussenwand in einer Sekunde. Schicht für Schicht wurden so die Betonmauern hochgezogen. Für das Erdgeschoss brauchte der Drucker 28 Tage, für das zweite Stockwerk sogar nur acht.