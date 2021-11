Vorstellung des Koalitionsvertrags : Deutschlands künftige Ampel-Regierung ist auf der Zielgeraden

SPD, Grüne und FDP wollen heute ihren Koalitionsvertrag für eine gemeinsame deutsche Bundesregierung vorstellen. Die drei Parteien luden dazu zu einer Pressekonferenz um 15 Uhr in Berlin ein.

1 / 6 Die Chefs der Regierungsparteien: Annalena Baerbock (Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP). Getty Volker Wissing (r), FDP-Generalsekretär, gab im Oktober zusammen mit Lars Klingbeil (M), SPD-Generalsekretär, und Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen, ein Pressestatement für die Koalitionsverhandlungen. DPA Die Parteien haben sich geeinigt, den Kohleausstieg für 2030 anzupeilen … DPA

Darum gehts Heute, Mittwoch, gibt die künftige deutsche Regierung aus SPD, FDP und Grünen ihren Koalitionsvertrag bekannt.

Damit ist der Grundstein für die Kanzlerwahl gelegt.

Die wichtigsten Anliegen der Koalition sind bereits bekannt.

Die Koalitionsverhandlungen hatten am 21. Oktober begonnen. Zuvor hatten die drei Ampel-Parteien, benannt nach den Parteifarben Rot (SPD), Gelb (FDP) sowie Grün in Sondierungen den Grundstein dafür gelegt. Geführt wurden sie in einer Hauptverhandlerrunde aus je sechs hochrangigen Vertretenden jeder Partei sowie in 22 Arbeitsgruppen.

Ein Koalitionsvertrag muss bei SPD und FDP (Liberale) jeweils durch Parteitage und bei den Grünen in einer Mitgliederbefragung gebilligt werden. In der übernächsten Woche soll der bisherige Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Damit endet nach 16 Jahren die Ära von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die bei der Bundestagswahl am 26. September nicht wieder kandidiert hatte und deren Christdemokraten kräftig Stimmen einbüssten.

Keine Steuerhöhungen, höherer Mindestlohn

In einem Sondierungspapier hatten SPD, Grüne und FDP bereits einige «Vorfestlegungen» getroffen und dabei auch einige Streitthemen abgeräumt. Sie schrieben sich darin «eine umfassende Erneuerung unseres Landes» und «einen Aufbruch» für Deutschland auf die Fahnen, um die grossen Herausforderungen wie Klimawandel, Digitalisierung, Sicherung des Wohlstands oder sozialen Zusammenhalt zu bewältigen. Wohl mit Rücksicht auf die Wahlversprechen der FDP wurde vereinbart, dass keine neuen Substanzsteuern eingeführt und Steuern wie die Einkommens-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöht würden.

Im ersten Jahr einer Ampelkoalition soll der gesetzliche Mindestlohn auf zwölf Euro pro Stunde erhöht werden (derzeit 9.60 Euro). Dies war ein zentrales Wahlversprechen der SPD. Das Wahlalter für Bundestags- und Europawahlen soll von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden. Zur Einhaltung der Klimaschutzziele wurde in dem Papier auch festgelegt, den Ausstieg aus der Kohleverstromung zu beschleunigen und möglichst auf 2030 vorzuziehen. Bisher ist der Kohleausstieg bis spätestens 2038 geplant.

Kanzlerwahl am 8. Dezember

Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen, wie von den Grünen gefordert, soll nicht kommen. Zum Thema Migration wurde vereinbart, Asylverfahren, die Verfahren zur Familienzusammenführung und die Rückführungen zu beschleunigen. Es sollen legale Zugangswege nach Deutschland geschaffen werden.

Nach dem üblichen Rhythmus von Bundestagswochen käme das Plenum in der Nikolauswoche erstmals am 8. Dezember zusammen. Sollte dann die Kanzlerwahl stattfinden, wären seit der Bundestagswahl 73 Tage vergangen. Zum Vergleich: Nach der Wahl 2017 dauerte die Regierungsbildung 171 Tage – so lange wie nie zuvor. Vier Jahre vorher waren es 86 Tage gewesen. Dagegen kamen die erste und die zweite rot-grüne Bundesregierung von Kanzler Gerhard Schröder (SPD) 1998 und 2002 jeweils in nur 30 Tagen zustande.

