Weltweite Fahndung : Deutschlands meistgesuchter Mörder ist seit 1999 auf der Flucht

Norman Volker Franz ist 1999 aus dem Zentralgefängnis von Lissabon ausgebrochen und seither auf der Flucht. Nun wird nach dem fünffachen Mörder aus Deutschland weltweit gesucht.

Aufnahme 1998: Er wird verdächtigt, nach seiner Flucht Raubüberfälle in Halle und Weimar begangen und drei Menschen erschossen zu haben.

So sah Norman Volker Franz 1998 aus.

Mehr als 20 Jahre nach dem Gefängnisausbruch eines verurteilten Mörders und Schwerverbrechers aus Nordrhein-Westfalen in Portugal hat eine weltweite Öffentlichkeitsfahndung begonnen. Der Fahndungsaufruf für den wegen fünffachen Mordes gesuchten Norman Volker Franz soll auf den Social-Media-Kanälen von 194 Ländern geteilt werden, wie das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt am Dienstag erklärte. Erstmals landet eine Fahndung aus Nordrhein-Westfalen auf der Europol-Website «Europe’s Most Wanted».