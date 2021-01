1 / 8 Die deutschen Wintersportgebiete werden überrannt. Markus Klümper/dpa In den Wintersportgebieten Sauerland und Harz bildeten sich lange Autoschlangen, die Parkplätze waren überfüllt. REUTERS Eigentlich sind die die Wintersportgebiete, Bergbahnen und Skilifte geschlossen, wie hier auf dem hohen Asten in Niedersachsen. Cevin Dettlaff/dpa

Darum gehts Wanderer und Schlittler zieht es in Scharen in die deutschen Skigebiete – obwohl die Lifte geschlossen sind.

Die Polizei fordert die Touristen auf, umzukehren. Sogar die Skigebiete selbst raten von der Anreise ab.

Für die nächsten Tage wird noch mehr Schnee erwartet – und noch mehr Touristen?

Im deutschen Mittelgebirge fiel in den letzten Tagen viel Schnee. Das zieht deutsche Tagesausflügler in Scharen in die Wintersportgebiete, vor allem im Sauerland und im Harz. Wie der «Spiegel» berichtet, bildeten sich in den Ortschaften der Region Staus, die Parkplätze waren überfüllt, sodass Autos am Strassenrand parkieren mussten.

Das Spezielle am Besucherandrang: Eigentlich sind die Bergbahnen, Skilifte und Wintersportgebiete bis mindestens am 10. Januar geschlossen. Das hindert insbesondere Wanderer und Schlittler aber nicht daran, trotzdem in die Berge zu fahren. Der Polizei im Hochsauerland ist das ein Dorn im Auge. Auf Twitter kündigte sie an, die Maskenpflicht und die Coronaschutz-Verordnung ohne Pardon durchzusetzen. Sie forderte die Touristen auf, vom Winterausflug abzusehen – und umzukehren:

Ins selbe Horn stiessen die Skigebiete selbst. Die Betreiber der Wintersport-Arena Winterberg, eines der grössten Skigebiete im Sauerland, wies auf seiner Website darauf hin, dass ausnahmslos alles geschlossen ist – Lifte, Restaurants, ja sogar Toiletten. Auch seien keine Retter vor Ort.

«Wir lieben unsere Berge. Sie bestimmt auch», richtete sich der Wintersportort an seine Besucher. Diese Saison aber sei alles anders, man solle nicht in die Berge kommen: «Denn der Ansturm führt zu Stau und Massenaufläufen. Verstopfte Strassen, fehlende Parkplätze und viele potenzielle Kontakte. Wer will das schon?», so die Verantwortlichen von Winterberg.

Ähnlich präsentierte sich die Situation im Harz. Auch dort rät die Polizei eindringlich davon ab, überhaupt erst anzureisen. Eine Beruhigung der Lage ist nicht absehbar: Die nächsten Tage versprechen noch mehr Schneefall.