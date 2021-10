Red Bull Symphonic Ende November im Luzerner KKL – Deutschrap-Queen Loredana spannt mit einem klassischen Orchester zusammen

King Lori gibt übrigens zu, dass sie wegen der beiden Shows jetzt schon ein Kribbeln im Bauch hat. Sie ist also doch menschlich.

Tickets gibts frisch im Vorverkauf – und auf My 20 Minuten zu gewinnen .

Erstmals passiert das auch in der Schweiz – die Premiere steigt am 24. und 25. November mit der Luzerner Deutschrap-Terminatorin Loredana.

Drei Top-20-Alben in der Hitparade (das kürzlich mit Babydaddy Mozzik releaste «No Rich Parents» stieg auf Platz fünf ein), aktuell 2,5 Millionen monatliche Spotify-Hörerinnen, drei Millionen Instagram-Follower, ein Swiss Music Award und zwei MTV Europe Music Awards – in den dreieinhalb Jahren im musikalischen Rampenlicht hat Loredana verdammt viel erreicht.

Damits an der Schweizer Deutschrap-Spitze nicht langweilig wird, stellt sich die 26-Jährige nun einer neuen Herausforderung: Sie tritt mit einem Sinfonieorchester auf. Am 24. und 25. November steigt das erste Schweizer Red Bull Symphonic im KKL in Luzern, Loris Hometown.