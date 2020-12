Am Dienstag postete der Deutschrap-Star in in seiner Instagram-Story Aufnahmen von einem Ausflug auf die Rigi. «Wunderschön» und «unglaublich schön», kommentiert Capital Bra mehrmals seine Story. Dabei hat er aber keinen solchen Trubel ausgelöst wie in Luzern, wie es auf Anfrage bei den Rigi Bahnen heisst. «Es war ein eher ruhiger Tag», sagt Geschäftsleitungsmitglied Marcel Waldis. Aber: «Wir schätzen das natürlich sehr, wenn eine solche Persönlichkeit die Königin der Berge besucht.»