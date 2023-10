Rapper Samra droht eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren fürs Tunnelposen

Auch in Deutschland droht ihm der Entzug des Führerscheins

Der Berliner Rapper spielte am Dienstag ein Konzert in Zürich und hat die Schweiz mit grosser Wahrscheinlichkeit verlassen, da er in den nächsten Tagen weiter durch Stuttgart-Wangen, Berlin und Wien tourt. Doch auch wenn die Polizei den Deutschen in flagranti erwischt hätten, wäre ein Entzug des Führerscheins nicht möglich. Die hiesigen Behörden könnten ihm seinen Ausweis in der Schweiz lediglich aberkennen. «Erfolgt eine Meldung an die deutschen Strassenverkehrsbehörden, könnten ihm diese den Ausweis wegen Zweifeln an der charakterlichen Fahreignung entziehen», erklärt Rechtsanwalt Fricker. Dann müsste sich Samra beispielsweise in psychologischen Abklärungen beweisen und Fahrkurse besuchen.