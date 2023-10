Riskantes Posing: Deutschrapper Samra parkt für Fotos quer im Uetlibergtunnel

Dieses Foto wird ein Nachspiel haben: Der Deutschrapper Samra (28) posiert auf einem Bild für Instagram vor seinem weissen Mercedes. So weit, so normal für die Hip-Hop-Szene. Nur protzt Samra auf dem Bild nicht auf einem Parkplatz mit seinem Auto, sondern mitten im Uetlibergtunnel. Den Mercedes hat er dabei quer auf der rechten Fahrbahn geparkt.

Der Fall ist der Kantonspolizei Zürich bekannt, die Ermittlungen laufen. Der Rapper schreibt zu seinem Instagram-Post: «Ich war jahrelang auf Drogen, sah das Leben durch nen Tunnelblick. Doch ich bin der Beweis, dass es im Ghetto grosse Wunder gibt.» Am Ende des Posts hat der 28-Jährige den Hashtag «samratour2023» eingefügt. Am Dienstag spielte er ein Konzert in Zürich. Am Donnerstagabend folgt ein Auftritt in Stuttgart-Wangen. Er gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands, sein Song «110» ist auf Spotify bereits 182 Millionen mal gehört worden.