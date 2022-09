Deutschrapper Ufo361 trägt High Heels und erntet von Sido Spott

Hier zeigt der Rapper Ufo361 sein Outfit samt Boots – und sorgt damit für Gesprächsstoff. Instagram/ufo361

Darum gehts Deutschrapper Ufo361 zieht mit seinen Outfits regelmässig alle Blicke auf sich. Jüngst postete er ein Video, in dem zu sehen ist, dass der 34-Jährige High Heels trägt.

Dieses geht nun auf Social Media viral und sorgt unter Kollegen für Spott.

Szenekenner Fynn Müller (24) meint dazu: «Toxische Maskulinität ist im Rap-Business noch immer präsent, doch es findet ein Wandel statt.»

Weite Hosen, dicke Goldketten, Caps und Bomberjacken – so stellen sich wohl die meisten einen Rapper vor. Den Klischees scheint der deutsche Musiker Ufo361 zumindest gewissermassen zu trotzen. In einem Video, welches der 34-Jährige zur Baby-Party seines erwarteten Sohnes auf Instagram gepostet hat, präsentiert er zunächst seinen glitzernden Diamantenschmuck, bevor die Kamera auf seine Füsse schwenkt und offenlegt, dass er High Heels trägt. Soweit so gut.

Doch das Video geht derzeit auf Social Media viral und sorgt für Spott. Auch Kollegen aus der Rap-Szene nehmen Ufuk Bayraktar, wie er bürgerlich heisst, aufs Korn. Während sein einstiger Wegbegleiter Greeny darüber lacht, hat Sido die Aufnahme in seiner Insta-Story repostet und «Bruder, lass den Mädels doch wenigstens ihre Schuhe» dazugeschrieben.

Rapper Ufo361 wird bald Papa. An der Gender-Reveal-Party trug er High Heels, was nun für Spott aus eigenen Reihen sorgt. Instagram/ufo361

Nach Spott an Ufo361 erntet Sido selbst Kritik

Für die Bemerkung erntet der 41-Jährige nun Kritik: «Ganz im Ernst, dein Kommentar ist sowas von 2000. Kleidung und Schuhe sollten nicht einer sexuellen Orientierung oder einem Geschlecht zugeschrieben werden», meint ein User und versieht den Screenshot, der veröffentlichten Konversation, mit dem Hashtag «toxische Maskulinität». Ein weiterer schreibt: «Leider verstehst du nichts von Mode. Lass mal gut sein.» Die Nachrichten scheint den Ex-Mann von Moderatorin Charlotte Würdig (44) allerdings kaltzulassen. Entsprechend antwortet er lediglich mit: «Viel Spass mit deinen High Heels, Grosser.»

Was denkst du über Männer mit High Heels? Ist doch nice. Mir absolut egal. Soll jede und jeder tragen, was er oder sie will. Das ist ein absolutes No-go!

Wandel im Rap-Game

«Toxische Maskulinität ist im Rap-Business noch immer präsent, doch es findet ein Wandel statt», meint Szenekenner Fynn Müller. Der 24-Jährige ist Betreiber des erfolgreichen Instagram-Kanals «freitag0uhr» und Mitorganisator des Rap City Festivals im Züricher Hallenstadion. «Künstler, wie Edo Saiya oder Data Luv versuchen, mit ihren Styles die Klischees zu brechen, und setzten beispielsweise mit lackierten Fingernägeln ein Zeichen.» Dass so ein Video der Beliebtheit und dem Erfolg Ufo 361 schaden könnte, schliesst er aus: «Er ist längst dafür bekannt, sich extravagant zu kleiden und mit seinen Outfits zu polarisieren.»

Was früher Graffiti und Breakdance im öffentlichen Rap-Game und in Musikclips waren, seien heute teure Autos und Markenkleidung. «Viele Rapperinnen und Rapper tragen Designer-Fashion, damit sie dazugehören», ist sich Fynn Müller sicher. Und fügt an: «Hoch im Kurs sind Labels wie Louis Vuitton, Balenciaga oder Prada. Dazu eine teure Uhr – die am besten noch mit hochkarätigen Edelsteinen besetzt ist.»

Ein Fashion-No-go in der Szene gebe es nicht und sie sei «modetechnisch ziemlich offen». Rapperinnen und Rapper im deutschsprachigen Raum würden sich nach Grössen in den Staaten orientiert und dort gelte laut dem Experten: «Alles ist erlaubt.» Bis es allerdings bei uns auch in der breiten Masse ankommt, müsse es Übersee schon fast out sein.