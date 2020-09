Von Stuttgart nach Basel : DFB-Elf nahm für 176 Kilometer Luftlinie das Flugzeug

Am Sonntag spielt die Schweizer Nati gegen Deutschland in der Nations League. Die Gäste reisten per Flugzeug an und dokumentierten den Kurztrip auf Twitter. Dort geht nun ein Shitstorm auf den deutschen Verband nieder, weil dieser erst im Januar einer Klimaschutzinitiative der UNO beitrat.