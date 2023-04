DFB-Pokal: Dortmund verliert mit Gregor Kobel gegen Leipzig

Titelverteidiger RB Leipzig ist den Halbfinal des DFB-Pokals eingezogen. Der sächsische Bundesligist bezwang vor 47'069 Zuschauerinnen und Zuschauern in der heimischen Red Bull Arena Borussia Dortmund 2:0. Der deutsche Nationalspieler Timo Werner erzielte in der 22. Minute das 1:0, Willi Orban traf spät in der Nachspielzeit ins leere Dortmunder Tor zum 2:0-Endstand (90.+8).

Der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel im Tor der Dortmunder zeigte eine überragende Leistung, konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern. Und der Rest des Teams? Offenbar doch noch gehemmt vom 2:4 in München bekam das Team offensiv überhaupt nichts auf die Reihe. Teilweise hatte die Mannschaft Probleme, den Ball unfallfrei aus der eigenen Hälfte zu spielen. Das führte zu zahlreichen Umschaltmöglichkeiten für Leipzig.

Erste Cup-Niederlage für BVB-Trainer

Für BVB-Trainer Edin Terzic, der 2021 noch gegen RB den Titel geholt hatte, war es die erste Niederlage im Pokal. Nun kann sich der 40-Jährige ganz auf die Meisterschaft konzentrieren, die der BVB trotz der jüngsten Niederlage gegen Bayern München noch nicht abgeschrieben hat.

Vor den Leipzigern war am Mittwoch der VfB Stuttgart durch einen 1:0-Sieg beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg in die Runde der besten Vier eingezogen. Am Dienstag hatten Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Union Berlin (2:0) und der SC Freiburg gegen Rekordpokalsieger FC Bayern München (2:1) das Weiterkommen perfekt gemacht. Wer in der Vorschlussrunde gegen wen spielen muss, wird am Ostersonntag ausgelost.