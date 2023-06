DFB-Pokal Final: RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 2:0

Hier ist das 1:0 von RB Leipzig zu sehen. ZDF

Die Szene des Spiels

Oliver Glasner führte die Eintracht Frankfurt vor einem Jahr zum Sieg in der Europa League. Nun ist die Zeit des Trainers nach einer enttäuschenden Saison jedoch vorbei. Klar, dass er sich mit einem Sieg und dem Titel verabschieden wollte. Das klappte jedoch nicht.

Grund dafür war die Szene in der 71. Minute, als RB Leipzig dank eines Wirrwarr-Tors in Führung ging. Es war der Anfang vom Ende für die Eintracht, deren Fans viele Pyros abliessen und Leipzig am Ende auspfiffen. Bei der Siegesfeier warfen sie Feuerwerkskörper aufs Feld, RB-Spieler zündeten selbst Pyros.

Die Schlüsselfigur

Djibril Sow stand bei Eintracht Frankfurt in der Startelf. Und der Nati-Spieler wusste zu überzeugen - und wie! Sow kämpfte, haute sich in jeden Ball und machte mit Mittelfeld-Partner Sebastian Rode die Räume eng. Als Letztgenannter jedoch ausgewechselt wurde, vergingen nur Momente und es stand 1:0 für RB. Die Sicherheit im Frankfurter Spiel, erzeugt von Sow und Rode, war komplett weg.

Die bessere Mannschaft

Schwierig zu sagen. Eigentlich waren beide Teams gleich stark und ein Remis wäre verdient gewesen. Da Leipzig aber am Ende die Partie mit 2:0 gewann und somit erneut DFB-Pokal-Sieger ist, ist hier wohl RB zu nennen. Auch wenn der einzige Grund das Nutzen der so wichtigen Torchance war.

Das Tribünen-Gezwitscher

Mit einer Schweigeminute wurde vor dem DFB-Pokalfinal zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt an den gewaltsamen Tod eines 15 Jahre alten Jugendspielers aus Berlin erinnert. Beide Mannschaften versammelten sich am Samstag um den Mittelkreis. Schiedsrichter Daniel Siebert pfiff zur Schweigeminute. Beide Fanlager stellten ihre Choreografien und das Anfeuern ein. Auf einem Banner und den Banden war der DFB-Aufruf «Gemeinsam gegen Gewalt» zu lesen.

Der junge Fussballer vom JFC Berlin war am vergangenen Sonntag in Frankfurt am Main bei einem tätlichen Angriff eines Gegenspielers lebensgefährlich verletzt worden und am Mittwoch gestorben. Der mutmassliche Täter, ein 16-Jähriger aus Frankreich, soll den Berliner Jungen von hinten auf den Kopf geschlagen haben. Er sitzt in Untersuchungshaft und bestreitet nach Angaben seines Vereins FC Metz, den Jungen absichtlich verletzt zu haben.

Tore

71’ | 1:0 | RB Leipzig ging aus dem Nichts in Führung! Nach einem Pass von Dani Olmo, der den Ball nach einem Tuta-Fehlpass eroberte, dribbelte Christopher Nkunku an mehreren Gegenspielern vorbei, zog ab. Die Kugel wurde abgefälscht, am Ende lenkte Evan N’Dicka den Ball unhaltbar ins Tor ab.

85’ | 2:0 | Dominik Szoboszlai war es, der den Deckel zumachte. Nach einer schönen Ballstafette, Nkunku passte den Ball wunderbar, traf der Ungar zum 2:0.

Der Ausblick

Die Bundesliga ist entschieden, der DFB-Pokal auch. In Deutschland stehen nur noch die Relegations-Entscheidungen aus. Bielefeld kämpft gegen Wiesbaden um den Verbleib in der 2. Bundesliga, der Hamburger SV spielt gegen den VfB Stuttgart um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Gut sieht es aber nach Klatschen in den Hinspielen für Bielefeld und Hamburg nicht aus.