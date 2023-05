DFB-Pokal: RB Leipzig siegt mit 5:1 gegen den SC Freiburg

Total vier Schweizer waren in der Nacht auf Sonntag in der US-Fussballliga MLS im Einsatz. In der Western Conference hatte Roman Bürki mit St. Louis die Chance, die Tabellenführung wieder zu erobern. Für das Team des Schweizer Goalies gab es aber eine 1:2-Niederlage gegen die Portland Timbers. Dafür grüsst ein anderer Torhüter aus der Schweiz von der Tabellenspitze im Westen: Der 37-jährige Stefan Frei steht mit seinen Seattle Sounders am ersten Platz, nachdem es in der Nacht auf Sonntag ein 0:0-Unentschieden gegen Real Salt Lake gab.