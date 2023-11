DFB-Pokal: Thomas Müller kritisiert Teamkollegen nach Pleite.

Völlig bedient standen die Stars des FC Bayern auf dem Rasen, während die Aussenseiter des 1. FC Saarbrücken ihre Mega-Sensation ausgelassen feierten . Der Fussball-Rekordpokalsieger aus München ist im DFB-Pokal schon wieder frühzeitig gescheitert. Auf dem tiefen Boden des Ludwigsparkstadions verlor das Team von Thomas Tuchel am Mittwochabend bei dem Drittligisten mit 1:2. Drei Tage vor dem Bundesliga-Kracher bei Borussia Dortmund taten sich die Bayern in dem wegen der vielen Regenfälle lange gefährdeten Zweitrundenspiel mehr als schwer.

«Das Gute ist, dass wir wieder spielen, da gibt es nicht viel nachzudenken», sagte Torschütze Thomas Müller in der ARD. «Auch wenn es für uns ein brutaler Schlag ist.» Er könne «viele Gründe» finden. «Man kann den Saarbrückern nur gratulieren. Wenn Bayern München in Saarbrücken verliert, haben wir mit Sicherheit auch einiges falsch gemacht.» Auch nach Abpfiff haben einige Bayern-Stars noch mehr falsch gemacht.

Thomas Müller kritisiert Teamkollegen

Saarbrücken steht Kopf

Ganz anders war die Stimmung beim Drittligisten: «Ich kann es nicht glauben, das ist Wahnsinn», sagte Torwart Tim Schreiber. «Einfach geil!». Marcel Gaus, der in der sechsten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer machte, war komplett aus dem Häuschen: «Wenn du Glück hast als Drittligist gewinnst du einmal in 100 Spielen gegen die Bayern.» Das Team habe trotz Rückstand an sich geglaubt und man habe nicht nur Bälle weggehauen, sondern spielerische Lösung versucht. «Und klar, mein Tor ist eines für die Ewigkeit. Zusammen mit dem Aufstieg den schönsten Moment in meiner Karriere», so Gaus.