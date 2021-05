Wechsel beim Deutschen Fussball-Bund : DFB-Präsident Fritz Keller tritt nach Nazi-Vergleich zurück

Am Montag macht es DFB-Präsident Fritz Keller offiziell. Der 64-Jährige tritt wie gefordert von seinem Amt zurück und reagiert damit auf einen verbalen Aussetzer.

Am Montag ist Fritz Keller offiziell als DFB-Präsident zurückgetreten.

Der bisherige DFB-Präsident Fritz Keller (64) ist wie angekündigt zurückgetreten. «Ich übernehme damit persönlich Verantwortung für meine Entgleisung in der Präsidiumssitzung vom 23. April 2021, die trauriger Tiefpunkt der desolaten Führungssituation des DFB bleiben soll», sagte Keller einer Mitteilung des Deutschen Fussball-Bundes am Montag zufolge. Der DFB müsse «sich verändern».

Interimsweise wird der tief in der Krise steckende Verband bis auf Weiteres von den beiden Vizepräsidenten Rainer Koch (62) und Peter Peters (58) geführt, wie der DFB bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte. Keller war wegen seiner Nazi-Äusserung gegen Koch während einer Präsidiumssitzung Ende April massiv in die Kritik geraten.