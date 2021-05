«Diablo 2» - Blizzard macht Jagd auf Modder und Hacker

Modifikationen, sogenannte Mods sind Veränderungen an Games. Entwickler Blizzard geht nun offenbar gegen die Modder-Community vor, die das Spiel «Diablo 2: Resurrected» im Visier hat. Laut Kotaku.com haben mehrere Mod-Entwickler Unterlassungsaufforderungen erhalten. Die Mods sollen laut Blizzard gegen die Nutzungsbedingungen verstossen oder gar Sicherheitsrisiken darstellen. So entfernte eines der Programme etwa den Online-Zwang und ermöglichte es, auch offline zu spielen. «Diablo 2: Resurrected» soll 2021 erscheinen. Das Spiel ist seit April in einer Testversion spielbar.