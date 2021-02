Vergleich: So sieht das neue und das alte «Diablo 2» aus.

Die Story bleibt gleich, Grafiken sind jetzt in 4K.

Jetzt lässt Entwickler Blizzard das Spiel unter dem Namen «Diablo 2: Resurrected» auferstehen. Um das Game zu installieren, benötigt es rund das 40-fache an Speicherplatz auf dem eigenen Computer, also 30 GB. Das ist aber nicht das Einzige, das sich in den letzten zwei Dekaden verändert hat.