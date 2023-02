Diablo 4: Öffentliche Beta im März – so spielst du mit

Für Leute, die das Game vorbestellt – also bereits gekauft – haben, wird der Zugang zum Game über das Early Access vom 17. bis am 19. März freigeschaltet. Für alle anderen Fans findet am darauffolgenden Wochenende eine Testphase statt, also vom 24. bis 26. März. Für Vorbesteller (Konsole) ist ein Code notwendig, der hier generiert werden kann. Vorbesteller (PC) werden automatisch freigeschaltet. Alle anderen können das Game bei der Open Beta ab 24. März direkt herunterladen.