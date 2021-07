Lange wurde es dann jedoch still um den jungen Youtuber. Das letzte Video vor der Tourette-Diagnose ist mit dem 18.03.2021 datiert und viele Fans machten sich grosse Sorgen. Vor drei Wochen dann das für viele Fans schockierende Video, in dem Dillan über seine Diagnose spricht.

Zuerst wars verdächtig still und plötzlich die Nachricht, mit welcher niemand gerechnet hat

Sein Video beginnt Dillan mit den Worten, dass etwas Neues passiert sei. Ja, so kann man das wohl nennen. Man stelle sich vor, plötzlich entwickelt der eigene Körper unkontrollierbare Tics, welche vorher nie da gewesen sind. Man spricht vom Tourette - Syndrom, wenn mehrere sprachliche und motorische Tics, also unwillkürliche und nicht zweckgebundene Laute, respektive Bewegungen, kombiniert auftreten (Neurologen und Psychiater im Netz). Dillan schildert im Video, dass er bereits seit drei Jahren immer wieder kleine Tics hatte, sich jedoch nichts dabei dachte. Im Juni sei es dann jedoch zu einer stundenlangen, extrem heftigen Tic-Attacke gekommen, worauf seine Freundin Jessi den Notruf betätigte, weil er nicht mal mehr richtig zu sprechen vermochte. Es begann ein regelrechtes Hin- und Her mit Ärzten und Psychiatrien , wobei dem Youtuber, um die Tics abzuschwächen, eine Packung Benzodiazepine mitgegeben wurde, ohne ihn über die möglichen Konsequenzen des harten Medikament e s aufzuklären. Glücklicherweise hat Dillan sich im Internet über das Medikament informiert und so herausgefunden, wie stark das Medikament abhängig macht.