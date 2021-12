Aus nach fünf Wochen : «Diana»-Musical floppt am Broadway

Nach vernichtenden Kritiken wurde am New Yorker Broadway das Musical über das Leben von Prinzessin Diana nach nur fünf Wochen wieder eingestellt.

Die Kritiken nach der Premiere in New York waren vernichtend.

Aufführungen in New York gestoppt: Jeanna de Waal als Diana.

Am 17. November hatte das Musical «Diana» am New Yorker Broadway Premiere.

Ein Musical über das Leben von Prinzessin Diana ist am New Yorker Broadway nach nicht einmal fünf Wochen schon wieder eingestellt worden. Nach der Premiere am 17. November wurde das Stück am Sonntag zum 33. und letzten Mal aufgeführt. Es erzählte aus mehreren Jahrzehnten von Dianas Leben, vom Kennenlernen des britischen Thronfolgers Prinz Charles Ende der 1970er-Jahre bis hin zu Dianas Tod 1997 in Paris.