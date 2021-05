Mental Health Youth Weekend - Dich hat Corona aus der Bahn geworfen? Erzähl uns davon!

Was den Jugendlichen auf der Seele lastet, wollen Expertinnen und Experten um Roger Staub von der Stiftung Pro Mente Sana nun von den Betroffenen selbst erfahren. «Wir wollen wissen, wie es ihnen geht, welche Themen sie beschäftigen und was sie sich wünschen», so Staub. Auch Forderungen, zum Beispiel an die Politik, seien willkommen.