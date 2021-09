Neue Details in Anklage - «Dich mache ich fertig» – Ex-Polizist muss nach Ausraster auf A1 vor Gericht

«Dich mache ich fertig, du verdammtes A***loch» – der Ausraster eines ehemaligen Winterthurer Stadtpolizisten kommt am Freitag vor Gericht. Der Familienvater war im September 2019 mit seinem Audi S4 und seiner Familie auf der A1 unterwegs. Laut Anklageschrift hatte es viel Verkehr und es regnete stark. Nach dem Gubristtunnel habe ein Citroën «einigermassen knapp» vor dem Beschuldigten auf die Überholspur gewechselt.

Der Audi-Fahrer wollte demnach daraufhin das Auto rechts überholen. Da das misslang, habe er auf die Überholspur in eine «völlig unzureichende Lücke» gewechselt – gut vier Meter zum vorderen Fahrzeug, knapp sieben Meter zum hinteren Fahrzeug. Dann überholte er den Citroën rechts und schwenkte knapp vor dem Auto auf die Überholspur, sodass der Citroën-Fahrer leicht abbremsen musste, wie es weiter heisst.

Dienstausweis aus Auto gehalten

Der Beschuldigte habe seinen leuchtend orangen Dienstausweis mit der Aufschrift Polizei gut sichtbar aus dem fahrenden Auto gehalten. «Das tat der Beschuldigte, obwohl ihm bewusst war, dass er sich ausserhalb seines örtlichen Zuständigkeitsbereichs befand», so die Anklageschrift. Der Beschuldigte folgte dem Audi auf die Ausfahrt bei Zürich-Seebach.

Der Beschuldigte habe im Ausfahrtsbereich brüsk abgebremst, sei ausgestiegen und habe sich «wild gestikulierend» zum Citroën begeben. Dort habe er den Fahrer mit umgehängtem Polizeiausweis durch die offene Scheibe beschimpft und ihn aufgefordert, in den Baustellenbereich zu fahren. Bei einer Schlagbewegung gegen den Kopf des Fahrers soll er dessen Gesicht gestreift haben.

«In grosse Angst versetzt»

Der Citroën-Fahrer habe die Fahrt trotz der Aufforderung fortgesetzt, worauf der Beschuldigte ihn rechts überholt und erneut zum Abbremsen gezwungen habe. Wiederum stieg er aus und habe den Fahrer wüst beschimpft und ihm gedroht. «Dadurch versetzte der Beschuldigte den Citroën-Fahrer in grosse Angst», so die Anklage. Wie die Videoaufnahmen zeigten, brach das Mädchen auf dem Beifahrersitz in Tränen aus.