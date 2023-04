Niederurnen GL: Dichter Rauch steigt auf – Brand in Wohnhaus ausgebrochen

Am Dienstagabend brannte in Niederurnen GL ein Wohnhaus. Es gab eine starke Rauchentwicklung.

Ein News-Scout beobachtet am Dienstagabend einen Brand bei einem Wohnhaus in Niederurnen GL. Auf dem Dach sind dichte Rauchwolken zu sehen. Die Kantonspolizei Glarus bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten einen laufenden Einsatz, kann derzeit aber noch keine weiteren Angaben machen. «Ich wurde wegen des starken Geruchs auf den Brand aufmerksam», berichtet ein weiterer News-Scout, der in Oberurnen wohnt.