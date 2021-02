In der Röhre Richtung Norden ist ein Fahrzeug in Brand geraten.

Aus dem Tunnel Schlund bei Kriens im Kanton Luzern steigt dichter Rauch auf. Gemäss einem News-Scout ist es zu einem Fahrzeugbrand im Tunnel in Fahrtrichtung Norden gekommen. Der TCS vermeldet einen Fahrzeugbrand:

Der Schlund-Tunnel musste infolgedessen in beide Richtungen gesperrt werden. Die Polizei bestätigt auf Twitter den Tunnelbrand und einen Polizeieinsatz. Weitere Informationen will die Luzerner Polizei am Freitag geben.