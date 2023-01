Dichter Rauch über Basel wegen Brand in E-Scooter-Werkstatt

In Basel ist am Montagmittag ein Brand ausgebrochen. Nahe der Messe ist schwarzer Rauch aufgestiegen.

In Basel brannte es am Montagmittag in einer Hinterhof-Werkstatt, in der Electro-Scooter repariert werden. Mehrere der Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt.

In Basel ist kurz vor 14 Uhr ein Brand ausgebrochen, wie Bilder mehrerer News-Scouts zeigen. Nahe der Messe stieg in der Folge dichter schwarzer Rauch empor, der weitherum zu sehen war. Der Brand ist an der Isteinerstrasse ausgebrochen, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement auf Anfrage mitteilte. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. Gebrannt hatte es, gemäss Angaben eines 20-Minuten-Reporters vor Ort, in einer Hinterhof-Werkstatt, in der Elektro-Scooter repariert wurden.