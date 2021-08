Legende Automobiles R5 Turbo 3 - Dicke Backen und reichlich Power für den Renault 5 Turbo

Restomods sind gerade in aller Munde. Diese restaurierten Klassiker, die durch zahlreiche Modifikationen auf modern getrimmt werden, tauchen in immer grösserer Stückzahl auf dem Markt auf – üblicherweise handelt es sich dabei um begehrte Modelle wie den Jaguar E-Type, die Corvette C1 oder den Ford Mustang. Nun haben sich vier Franzosen einer ganz anderen Legende gewidmet: Ihre in Los Angeles gegründete Restaurationsfirma Legende Automobiles will den Renault 5 Turbo in moderner Form aufleben lassen. Bei dem Turbo 3 genannten Restomod-Projekt handelt es sich um einen Neuaufbau der Sportwagen-Ikone aus den 80er-Jahren. Basis ist ein alter Renault 5, dem eine neue Aussenhaut im historischen Turbo-Stil übergestülpt wird. Darunter kommt viel neue Technik mit deutlich mehr Leistung als beim Original zum Einsatz.