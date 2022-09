München: Dicke Beute – Bayern-Star Thomas Müller wird an Geburtstag ausgeraubt

Die Diebe stiegen während des Spiels von Bayern gegen Barcelona in seine Villa ein.

Champions-League-Spiel und Geburtstag. Es sollte eigentlich ein schöner Dienstagabend werden für den deutschen Star-Fussballer Thomas Müller. Doch Einbrecher nützten den Champions-League-Auftritt des FC Bayern daheim gegen den FC Barcelona (2:0) , um ins Anwesen von Müller einzusteigen. Der deutsche Weltmeister wohnt rund 40 Kilometer von der Allianz-Arena entfernt südlich von München. Wie die «Bild» berichtet, wurde gegen 22 Uhr in seine Villa in Wettlkam eingebrochen.

Die Polizei Oberbayern Süd wird im Bericht zu einem Einbruch in Otterfing zitiert: «Am Dienstagabend brachen offenbar mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Otterfing ein und erbeuteten Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich.»