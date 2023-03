DSDS-Kandidatin Tatjana Ivanovic auf Instagram fies beschimpft

Die Schweizerin Tatjana Ivanovic will in der Abschluss-Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» den Sieg in die Schweiz holen. Nach Visaproblemen und einer turbulenten Anreise in den Thailand-Recall konnte sie am Samstagabend mit «Hold My Hand» von Lady Gaga trotz der erschwerten Umstände die Jury von sich überzeugen. Doch ihre Freude wird derzeit von fiesen Kommentaren im Netz überschattet. Denn der Hass richtet sich nicht etwa an ihre Performance oder ihre Leistung, sondern an ihr Aussehen.