Was kostet ein Dickpic? In diesem Fall 850 Franken

Die Tat

An einem Samstagabend im Mai, kurz vor 23 Uhr, drückte der 21-Jährige den Senden-Knopf. Darauf erhielt eine 39-Jähirge via Messengerdienst Telegram ein acht Sekunden langes Video. Darauf ist zu sehen, wie «der Beschuldigte an seinem Glied manipulierte», heisst es im Strafbefehl der Staatsanwaltschaft. Das Video hat der junge Mann von sich aus, also ohne Aufforderung der Frau, versendet. Er habe gewusst, dass die Frau «den pornografischen Film nicht sehen wollte», so die Staatsanwaltschaft.