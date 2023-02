Kanton Bern: Domina zeigt Mann wegen Dickpics an

Kanton Bern : Domina (39) zeigt Mann (25) wegen Dickpics an

Darum gehts Ein Mann schickte Vibes Fotos von seinem Fetisch-Profil und Dickpics – unaufgefordert und ohne mit ihr zuvor Kontakt gehabt zu haben.

Die Domina liess sich das nicht gefallen und zeigte den 25-Jährigen an. Nun wurde er verurteilt.

Vibes sagt zu 20 Minuten: Solche Nachrichten sind für sie Alltag.

Wie Vibes – ihr Name ist ein Pseudonym – auf Anfrage von 20 Minuten sagt, habe sie das bisher rund 20 Mal gemacht. Und zwar bei den Belästigungen, die sie einwandfrei nachweisen konnte. Ein Verfahren sei eingestellt worden, alle anderen haben laut ihr Bussen bezahlen müssen, oder die Verfahren sind noch hängig.

«Eklig, direkt mit Fetischen konfrontiert zu werden»

«Unangebrachte und unhöfliche Nachrichten sind für mich Alltag in den sozialen Medien und auf Dating-Plattformen», sagt die 39-Jährige. Wie sie reagiert, hängt vom Ausmass der Belästigung ab. «Meist beende ich das Gespräch dann oder reagiere gar nicht weiter darauf. Manchmal raste ich aber auch dezent aus wenn sich jemand absolute Grenzüberschreitungen erlaubt», so Vibes.

Regelmässig lädt sie Screenshots von solchen Unterhaltungen auf Twitter. «Magst du Penisgrössen über 30 cm?», schreibt zum Beispiel einer. Vibes: «Die meisten wissen nicht mehr, wie man ein simples Anschreiben formuliert und sind sofort eingeschnappt, wenn man sie darauf hinweist.

«Hallo du Liebe, suche mal eine gute Fisting-Partnerin. Lass mich auch gerne fisten», schreibt ein anderer und schickt gleich ein Bild mit. Vibes: «Ich finds einfach nur eklig direkt als erstes UNGEFRAGT mit euren Fetischen und Vorlieben konfrontiert zu werden.»

Hast du schon mal ein Dickpic – unaufgefordert - erhalten oder gesendet? Erhalten und gesendet. Erhalten, aber nicht gesendet. Nicht erhalten, aber gesendet. Weder erhalten, noch gesendet. Ich weiss nicht.

«Gewisse denken, es ist okay, solche Bilder zu senden»

Das sind längst nicht alle, wie sie sagt. «Wenn ich alles bei Twitter online stellen würde, könnte ich den ganzen Tag nichts anderes mehr machen. Also picke ich hin und wieder die besonders dreisten heraus», so Vibes. «Da ich Dienstleistungen erotischer Art anbiete, denken gewisse Menschen, dass es okay ist, mir ungefragt Fotos ihres erigierten Penis zu senden, was es absolut nicht ist.»

Das Schlimmste, was sie bisher erhalten hat, sind sogenannte «Cum Tribute»-Videos. «Ich finde das am ekligsten», sagt Vibes. «Dabei druckt der Mann ein Foto von mir aus und ejakuliert darauf, um mir das Resultat dann als Video zu senden. Als Beweis, dass er mich geil findet, oder was auch immer.» Bisher hat sie nur mit Männern diese Erfahrung gemacht: «Von Frauen oder LGBTQIA-Menschen wurde ich noch nie belästigt», sagt sie.

750 Franken Busse und Gebühren

Der 25-Jährige, der Vibes im vergangenen Juli belästigte, muss nun eine Strafe bezahlen. Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland verurteilte ihn wegen Pornografie (Artikel 197 StGB) zu einer Busse von 400 Franken (ohne Eintrag im Strafregister). Dazu muss er 200 Franken Gebühren und 150 Franken Auslagen berappen. Total kosten ihn die Dickpics an Vivienne Vibes nun 750 Franken.

So hilft «Netz Pigcock» Der Verein Netzcourage hat vor knapp zwei Jahren einen Anzeigen-Generator für Dickpics lanciert. Auch Vivienne Vibes hat die Anzeige, die 20 Minuten vorliegt, mit dem Generator erstellt. Auf der Webseite heisst es: «Mit unserem Anzeigengenerator, dem #NetzPigCock, kannst du in nur 60 Sekunden einen Strafantrag erstellen – und dies direkt in deinem Browser. Deine Daten werden also nicht gespeichert. Nachdem du alle notwendigen Daten eingetragen hast, generiert #NetzPigCock eine PDF-Datei. Damit ist die Erstattung der Anzeige für dich ganz einfach.»

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz