Kanton St. Gallen: Dickpics per Snapchat verschickt – Mann (29) muss 1700 Franken Busse bezahlen

Ein heute 29-jähriger Mann aus dem Kanton St. Gallen wurde Ende September per Strafbefehl zu einer Busse verurteilt. Er hatte in einer Zeitspanne von zwei Jahren drei Fotos seiner Genitalien an eine Frau gesendet. Das erste Foto seines erigierten Glieds versandte der Mann im Juli 2020 unaufgefordert per Snapchat. Die Frau blockierte ihn daraufhin auf Snapchat und teilte dem 29-Jährigen per Whatsapp mit, dass sie Anzeige erstatten werde.