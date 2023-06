Didier Tholot: Nach Abstieg hat FC Sion neuen Coach

Nach dem Abstieg aus der Super League in die Challenge League präsentiert der FC Sion am Donnerstag seinen neuen Trainer: Didier Tholot übernimmt. Der 59-jährige Franzose war in der Vergangenheit sowohl als Spieler wie auch als Trainer für die Walliser tätig. In der Saison 2003/04 war er Spielertrainer, von 2009 bis 2010 und von 2014 bis 2016 betreute er den FC Sion ebenfalls. Zuletzt war er als Cheftrainer bei Ligue-2-Club Pau FC tätig. Paolo Tramezzani, der die Walliser zum Ende der Meisterschaft übernommen hatte und den Abstieg nicht mehr verhindern konnte, bleibt somit nicht an der Seitenlinie. (nih)