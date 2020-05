Volle Züge

«Die 1. Klasse gehört in der Corona-Krise abgeschafft»

Ab Montag wird Social Distancing im ÖV schwierig. Braucht es eine Öffnung der 1. Klasse für Risikogruppen oder gar für alle Reisenden? Die SBB winkt ab.

Juso-Präsidentin Ronja Jansen hingegen will, dass die 1. Klasse für alle Reisenden zugänglich wird: «Es ist absurd, wenn der Schutz im ÖV vom Portemonnaie der Menschen abhängt.»

So leer werden die Bahnhöfe ab dem 11. Mai voraussichtlich nicht mehr sein, wenn wieder mehr Pendler täglich zur Arbeit fahren.

«Kosten sind vernachlässigbar»

Eine Öffnung der 1. Klasse für alle Reisenden begrüsst Stadler nicht: «Die Durchmischung von jungen Pendlern ist kein Problem – im Gegenteil: Es wäre gut, wenn wir die Durchseuchung möglichst schnell erreichten.» Der Aufwand für die SBB sei überschaubar: «Sie müssen einfach Zettel an die Fenster kleben, wie es auch bei Reservationen der Fall ist. Die Kosten sind vernachlässigbar, wenn man das gesamte Defizit in der Corona-Krise anschaut. Man muss nicht der Risikogruppe Geld abzwacken.»

Die Juso ist bei der Klassenfrage anderer Meinung. Sie fordert schon lange die Aufhebung der 1. Klasse. In der Corona-Krise gewinnt dieses Anliegen an Aktualität: «Es ist absurd, wenn der Schutz im ÖV vom Portemonnaie der Menschen abhängt. Die 1. Klasse gehört abgeschafft, ganz besonders in der aktuellen Situation», sagt Juso-Präsidentin Ronja Jansen. Es sei stossend, dass oft fast die Hälfte der Züge mit Wagen der 1. Klasse ausgestattet seien: «Das zeigt, dass wirtschaftliche Interessen stärker gewichtet werden als die Bedürfnisse der Bevölkerung.»