Die 10 am wenigsten besuchten Orte der Welt

23,3 Millionen. So viele Menschen bereisen die Schweiz Jahr für Jahr als Tourist und schauen sich die traumhaften Landschaften hierzulande an. Und nicht nur bei uns sind es eine ganze Menge. Viele beliebte Destinationen sind überlaufen, von Ruhe und Erholung kann teilweise keine Rede sein. Wünschst du dir genau das, musst du etwas genauer hinsehen. Denn die verlassenen Orte voller friedlicher Einsamkeit gibt es durchaus noch, du musst nur wissen, wo. Die Website «World Population Review» hat in einem Ranking die zehn am wenigsten besuchten Orte der Welt zusammengetragen.