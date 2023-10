Die 10 beliebtesten Schweizer Bäckereien 2023

Der Duft von frisch gebackenem Brot, knusprige Croissants in allen Variationen und süsse Gebäcke, so weit das Auge reicht – der Besuch einer Bäckerei sorgt oftmals für kleine Glücksmomente im Alltag. Doch wo ist das Brot in der Schweiz ausserordentlich gut und das Team besonders freundlich?

Dieser Frage ist das Kulinarik-Magazin «Falstaff» nachgegangen und hat seine Community darüber abstimmen lassen. Herausgekommen ist ein Ranking mit den zehn beliebtesten Bäckereien der Schweiz für das Jahr 2023.

Platz 10: Toggenburger Brothandwerk, Neu St. Johann SG

Das Team des Toggenburger Brothandwerks arbeitet nach dem Motto «back to the roots» (auf Deutsch: zurück zu den Wurzeln) und besinnt sich auf den Ursprung des Backens. Ihr besonderer Stolz: das Bergweizensortiment.

Platz 9: Eigenbrötler Backwerke, Wauwil LU

Immer ein bisschen wie Sonntag – das ist das Motto der Eigenbrötler Backwerke. Dahinter stecken Daniel Amrein, Inhaber der zweiten Generation und seit 32 Jahren in der Backstube, sowie sein Team. Ihre langjährige Leidenschaft für Urdinkel und alte Getreidesorten macht ihre Produkte besonders gut.

Platz 8: Beck-Café Steiner & Co., Thun BE

Wer sich glutenfrei ernährt oder unter Zöliakie leidet, hat es auf der Suche nach knusprigen Kreationen aus der Bäckerei nicht immer leicht. Genau hier setzt das Beck-Café Steiner & Co. an und stellt in einer komplett getrennten Backstube eine grosse Auswahl an glutenfreien Produkten her.

Platz 7: Bäckerei Kult, Basel

Seit 2016 begeistert das Team der Bäckerei Kult in Basel ihre Kundinnen und Kunden mit hausgemachten Leckereien. Von Gipfeli über Baguette, Zmittag oder den Schoggikuchen Don Chocolato – hier gibt es alles, was das Herz (oder der Magen) begehrt.

Platz 6: Bäckerei Haueter, Adelboden BE

Das knusprige Brot und die süssen Gebäcke der Bäckerei Haueter sind nicht nur vor Ort in Adelboden zu finden, sondern auch jeden Samstag auf dem Wochenmarkt auf dem Berner Bundesplatz.

Platz 5: Bäckerei Zihlmann, mehrere Standorte

Was im Jahr 1990 als kleiner Betrieb angefangen hat, hat sich über die Jahre zu einem Bäckereiunternehmen mit 50 Mitarbeitenden entwickelt. Die Bäckerei Zihlmann ist an den Standorten Eschholzmatt, Schüpfheim, Hasle und Ebnet zu finden.

Platz 4: Pasticceria Carbone, Oberwil BL

Die Leidenschaft für die italienische Patisserie bekam Salvatore Cinà praktisch in die Wiege gelegt. Seit diesem Sommer führt er die Pasticceria Carbone und begeistert die Gäste mit vor allem süssen, aber auch salzigen Köstlichkeiten aus der italienischen Küche.

Platz 3: Bäckerei Konditorei Alt, Endingen AG

Seit 30 Jahren bäckt und verkauft die Bäckerei Konditorei Alt ihre Brote – und das mittlerweile an drei Standorten in der Region. Besonders das Thema Nachhaltigkeit liegt dem Unternehmen besonders am Herzen: Nicht verkauftes Brot geht als Tierfutter an Endinger Bauern.

Platz 2: Bäckerei Tschirky, Schmerikon SG

Die Bäckerei Tschirky ist ein Traditionsunternehmen, welches seit dem Jahr 1895 besteht und heute bereits in der fünften Generation geführt wird. Von Apéro-Platten über Hochzeitstorten bis zu Pralinen und saisonalen Produkten – die Auswahl ist vielfältig.

Platz 1: Bäckerei Bohnenblust, Bern

«Ein Teig, der lange ruht, lebt richtig auf» – das war die Philosophie von Andreas Bohnenblust, welcher die Bäckerei Bohnenblust im Jahr 1968 gründete. Heute beschäftigt das Familienunternehmen über 60 Mitarbeitende und bäckt Brot an fünf Standorten in Bern.