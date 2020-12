Die 10 besten Kochbücher des Jahres

Gemüse-Geschmacksexplosionen mit Yotam Ottolenghi

Die Kochbuch-Bestseller-Listen sind voll mit Büchern des britisch-israelischen Kochs Yotam Ottolenghi. Sein neustes Werk «Flavour», das er zusammen mit der jungen Köchin Ixta Belfrage verfasst hat, wird in Rezensionen als «Gemüse-Bibel» gefeiert, dabei ist das Buch gerade einmal zwei Monate auf dem Markt. Kritiker monieren, dass es Ottolenghi mit der Masse an Kochbücher gerade etwas übertreibt. Doch mit «Flavour» hat er es brillant geschafft, Gemüseküche geschmacklich auf ein neues, noch intensiveres Level zu heben und bringt das auch Hobbyköchinnen und -köchen verständlich rüber.

Andreas Caminada schenkt herzliche Wohlfühlküche

«Wie denkt ein Spitzenkoch bei der Zubereitung einfacher, bodenständiger Speisen? Wie setzt er die verschiedenen Geschmacksrichtungen ein, um Tiefe, Leichtigkeit, Raffinesse und Komplexität in die Gerichte zu bringen?», steht im Klappentext des neusten Kochbuchs von Andreas Caminada. Der Spitzenkoch bleibt die Antwort nicht schuldig und liefert auf 240 Seiten Wohlfühlküche aus seinem Atelier Caminada. Von Schmorgerichten bis hin zu seiner legendären Schokoladen-Tarte ist das Buch prall gefüllt mit Rezepten, die perfekt in die Zeit passen.

Mediterrane Wärme für den Schweizer Winter

Der gelernte Koch Lazaros Kapageoroglou ist in Griechenland geboren und aufgewachsen, heute lebt und arbeitet er in Zürich. Doch die Geschmäcker seiner Heimat liessen ihn nicht los und so packte er seine liebsten mediterranen-Fusion-Rezepte zum Teilen, von Frühstück über Hauptgänge und Desserts, in ein Buch. Perfekte Gerichte, um im kalten Schweizer Winter ein paar Sonnenstrahlen in die heimische Küche zu zaubern.