Die 10 besten Schweizer Städte für E-Autos

Nicht jeder Elektroauto-Besitzer kann daheim laden. Gerade in Städten gibt es aber grosse Unterschiede, was die Kosten und die Anzahl der Ladestationen betrifft. Dies sind die zehn attraktivsten Schweizer Städte, um einen Stromer zu fahren.

Für eine neue Studie hat das Gutscheinportal Savoo Städte in der Schweiz auf verschiedene Kriterien untersucht, um herauszufinden, welche am besten für Elektrofahrzeuge geeignet sind. Dazu zählen: die Anzahl der Ladestationen, der durchschnittliche Preis zum Laden eines Elektroautos im Vergleich zum Tanken eines Benzinautos sowie der Gehaltsanteil für den Betrieb eines Elektro- und Benzinautos. So haben die Schweizer Städte abgeschnitten.

10. Basel

Schlusslicht der Top 10 ist Basel. 14.21 Franken kostet laut Savoo das Laden eines Elektroautos im Durchschnitt. Besser sieht es mit der Anzahl der Ladestationen aus. Auf 100’000 Einwohner kommen 158 Stationen.

9. Lausanne

Die Stadt am Lac Leman liegt knapp vor Basel auf dem neunten Rang. Die Kosten liegen zwar mit 12.71 Franken deutlich unter jenen von Basel, weil aber das Gehaltsniveau auch tiefer ist, kommen beide Städte auf einen vergleichbaren prozentualen Anteil am Lohn.

8. Genf

Auch Genf schafft es nicht auf einen der vorderen Plätze und klassiert sich eine Position vor Lausanne auf dem achten Platz. 12.60 Franken kostet das Laden, ein Verbrenner kostet im Vergleich rund sieben Mal so viel. Auf 100’000 Einwohner kommen 127 Ladestationen.

7. St. Gallen

Die Ostschweizer Metropole St. Gallen holt sich den siebten Platz. Betrachtet man lediglich die Kosten von 10.68 Franken, wäre sogar ein noch besserer Platz drin gelegen. Weil aber in St. Gallen «nur» 45 Ladestationen auf 100’000 Einwohner kommen, bleibt es bei Rang 7.

6. Winterthur

Noch weniger Ladestationen im Verhältnis zur Einwohnerzahl weist Winterthur auf. Hier stehen 22 Stationen für 100’000 Einwohner zur Verfügung. Dank des höheren Lohnniveaus geht das Laden aber im Verhältnis zum Einkommen weniger ins Geld.

5. Bern

Die Hauptstadt der Schweiz holt sich Platz 5. Berner müssen 0,18 Prozent ihres Lohns im Durchschnitt für das Laden investieren, 100’000 Einwohner teilen sich dafür 94 Stationen. Unterm Strich entstehen bei einem Tesla-Modell Stromkosten für eine Ladung von 10.61 Franken im Schnitt.

4. Biel

Biel kann in diesem interkantonalen «Duell» das grössere Bern für einmal hinter sich lassen. Entscheidend dafür ist vor allem die Tatsache, dass die Bieler deutlich mehr – nämlich 130 Stationen – Ladestationen pro 100’000 Einwohner aufweisen.

Zürich schafft es im Ranking der Elektroauto-freundlichsten Schweizer Städte nur auf Platz 3. Getty Images

3. Zürich

Die Bronzemedaille in diesem inoffiziellen Ranking holt sich Zürich. Die Einwohner der grössten Stadt der Schweiz zahlen zwar mit 0,17 Prozent ihres Lohns relativ gesehen am wenigsten, allerdings ist die Dichte mit 93 Ladestationen pro 100’000 Einwohner deutlich tiefer als in anderen Städten.

2. Luzern

Luzern beispielsweise kann 185 Ladestationen pro 100’000 Einwohner bieten, was der Stadt am Vierwaldstättersee Platz 2 beschert. Zudem sind die Kosten mit 10.33 Franken am tiefsten in der ganzen Schweiz. Dennoch reicht es nicht für Platz 1.

1. Lugano

Den Sieg holt sich Lugano. Die Tessiner Wirtschafts- und Ferienmetropole kann mit der am Abstand grössten Anzahl Ladestationen pro Einwohner punkten. 233 Ladestationen stehen pro 100’000 Einwohner zur Verfügung.