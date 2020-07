«Es geht vorüber, bleibt stark»

Die 10 besten Tweets zur Doku-Serie «Mütter machen Porno»

In der neuen zweiteiligen Sat.1-Doku «Mütter machen Porno» sollen fünf Frauen gemeinsam einen Porno produzieren. Das Feedback im Netz auf die gestrige erste Folge ist riesig.

Im zweiten Teil der Doku-Serie, die am 29. Juli ausgestrahlt wird, begleiten die Kameras die fünf an die grosse Porno-Premiere.

In der Doku «Mütter machen Porno» produzieren fünf Frauen gemeinsam einen Porno.

«Wie zur Hölle passen zwei Fäuste in ein Rektum?», sagt ein Mädchen gleich zu Beginn von «Mütter machen Porno» in die Kamera.

Ihren ersten Porno sehen deutsche Kinder durchschnittlich im Alter von elf Jahren. Und daran ist diese Show aufgehängt: Fünf Frauen wollen einen Porno drehen, der den eigenen Kindern vermitteln soll, was Sex wirklich ist.

Mit dabei: Jasmine (38), die Jüngste. Mirjam (49) ist Praxismanagerin in der Gynäkologie und die Älteste. Britta ist 44, Bianca 48 und Karina 44. Karina ist Art Director und war Playmate im Jahr 1994.

Auf Recherche-Reise

Die fünf Mütter sind nicht selbst Darstellerinnen, sie sind Produzentinnen und müssen das Drehbuch schreiben und die passenden Darstellerinnen und Darsteller finden – gar nicht so einfach. Die Mütter sind ziemlich unterschiedlich: Schon bei der Frage, was eigentlich «normaler» Sex ist – und was nicht –, gibts Zoff.