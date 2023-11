Die 10 freundlichsten Länder Europas 2023

Hilfsbereites Personal am Flughafen, im Restaurant, im Hotel und in den Läden ist mir wichtig.

Ich liebe es, mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen und mir so die besten Tipps zu holen. Hilfsbereites Personal am Flughafen, im Restaurant, im Hotel und in den Läden ist mir wichtig. Wenn mir jemand hilft, wenn ich nach dem Weg frage oder sonst ein Anliegen habe. Es sind die kleinen Dinge: Nur schon ein Lächeln oder eine kleine Aufmerksamkeit machen den Unterschied. Etwas anderes.

Platz 10: Kroatien mit 91,78 Punkten

Platz 9: Malta mit 91,92 Punkten

Platz 8: Dänemark mit 91,93 Punkten

Platz 7: Portugal mit 92,32 Punkten

Ob in grossen Städten wie Lissabon und Porto oder in kleinen, unberührten Orten wie dem Dorf Marvão – Portugal ist besonders für seine Gastfreundschaft bekannt. Diese drückt sich nicht zuletzt mit lokalen Köstlichkeiten wie Stockfisch oder den berühmten Blätterteigtörtchen Pastel de Nata aus.

Platz 6: Norwegen mit 92,50 Punkten

Platz 5: Island mit 92,91 Punkten

Die Isländerinnen und Isländer sind ein besonders stolzes Volk und gewähren Reisenden gern einen Einblick in ihr Land. Von imposanten Berglandschaften, schwarzen Stränden, Walbeobachtungen, Natur-Pools und fermentierten Speisen – zum Entdecken gib es so einiges.

Platz 4: Schottland mit 93,97 Punkten

Ganz egal, ob du in einer gemütlichen Bar in Glasgow einen Whisky trinkst oder auf halber Höhe einer Klippe eine Wanderbekanntschaft triffst: Die Chancen stehen gut, dass sich die Einheimischen Zeit für ein Schwätzchen nehmen.

Platz 3: Rumänien mit 94,00 Punkten

Platz 2: Slowenien mit 94,18 Punkten

Platz 1: Irland mit 94,50 Punkten

Wieso die Menschen in Irland zu den gastfreundlichsten Europas gekürt worden sind? Das Geheimrezept kennt niemand, aber vielleicht liegt es an den traditionellen Brauereien und der lebhaften Atmosphäre in Dublin und den unzähligen landschaftlichen Besonderheiten wie die Cliffs of Moher oder die Bucht von Galway, welche Reisende in ihren Bann ziehen.