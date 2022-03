Die 10 häufigsten Anfängerfehler von Wohnmobilisten

1. Dein Wohnmobil ist falsch beladen

Grundsätzlich gilt beim Beladen: Schweres nach unten, Leichtes nach oben – so stabilisiert der tiefliegende Schwerpunkt das Fahrzeug. Belade das Wohnmobil mit Bedacht und überlege dir gut, was unbedingt mit muss. Kennst du das Leergewicht deines Wohnmobils und das zulässige Gesamtgewicht? Fahr nie los, ohne das fertig beladene Wohnmobil (inklusive Mitfahrer) gewogen zu haben. Eine Überladung kann teuer werden.

2. Deine Ladung ist nicht gesichert

3. Du hast keine Testfahrt gemacht und fährst nicht angemessen

Auch wenn du ein geübter Automobilist bist, durch das Gewicht, den hohen Schwerpunkt und die Masse sind die Anforderungen an den Wohnmobil-Fahrer um einiges höher als bei normalen Personenwagen. Vor der ersten Fahrt solltest du daher unbedingt eine Probefahrt mit dem Wohnmobil machen. Teste das Bremsverhalten, das Fahrverhalten in Kurven und achte auf die unterschiedlichen Sichtverhältnisse im Vergleich zum Auto. Auch ein bisschen Einparken üben schadet sicher nicht.

4. Du hast die Route vor der Abfahrt nicht studiert

Plane und studiere deine Reiseroute vor der Abfahrt, damit du dich unterwegs nicht verfährst oder du unnötig in gefährliche Manöver gerätst. Stelle sicher, dass du die Dimensionen deines Wohnmobils kennst, also Breite, Länge und Höhe. Am besten notierst du dir die Dimensionen und platzierst den Merkzettel in Reichweite, damit du die Angaben, wenn benötigt, zur Hand hast. Wer will schon unter einer Brücke stecken bleiben oder eine Durchfahrt blockieren?