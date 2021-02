1. Die tickenden Autobomben

Homeoffice-bedingt hängt der Haussegen schief, am Monatsende ist auf Grund von Kurzarbeit nicht mehr viel Kohle übrig und Gelb-Schwarz dominiert die zuschauerlose Super League – das nervt! Doch anstatt eine Runde mit dem extra für den Lockdown angeschafften Hund Gassi zu gehen, oder auf der Yogamatte aus dem Tele-Shop Ruhe zu finden, setzt sich dieser Typ hinters Steuer und entlädt die Wut beim Fahren. Hupend und mit den Mittelfinger-Allüren von 187 Strassenbande schneidet und drängeln sie sich durch die Strassen zurück auf ihre normale Betriebstemperatur – die tickenden Autobomben.

2. Die ungeduldigen Egozentriker

Wie der Namen schon sagt, dient der Beschleunigungsstreifen der Geschwindigkeitsaufnahme. Noch nie wartete an ihrem Ende ein Wassergraben, sondern sie gehen meist nahtlos in den Pannenstreifen über. Und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die den Beschleunigungstreifen so schnell es geht verlassen und so mit Tempo 60 allen sich rasant nähernden Verkehrsteilnehmenden gefährliche Brems- oder Ausweichmanöver aufzwingen. Aber nicht nur die «Beschleunigungsstreifen-Frühverlasser», sondern auch ihre nächsten Verwandten, die «Rettungsgassen- und Reisverschlusssystemverweigerer», sorgen für heisse Bremsscheiben und rauchende Köpfe. Warum sie sich so egoistisch verhalten? Wir wissen es nicht. Eventuell kommt hier die Psychologie ins Spiel, à la: Jetzt komme ich – und ihr müsst warten. Dass es dabei nur Verlierer gibt, ist für die Egozentriker nebensächlich.

3. Die dreisten Drängler

Tatort Autobahn: Tempo 120 km/h. Zur nächsten Ausfahrt sind es noch gut 300 Meter. Man fährt auf der Mittelspur neben den schon eingespurten Autobahnabgängern. Plötzlich überholt von links ein schwarzer Van mit gefühlt 180 Sachen, erkennt eine Lücke wo eigentlich keine ist und zieht 30 Zentimeter vor der eigenen Stossstange von ganz links über den mittleren Fahrstreifen in Richtung Ausfahrt, wo er sich mit aktiver Warnblinkanlage zwischen zwei hupende LKWs drängelt – mal wieder einer vom Typ dreister Egoist. Von solchen darf auch mal das Nummernschild notiert und weitergereicht werden, denn nicht selten führten solche Szenarios zu schlimmen Verkehrsunfällen.

4. Die Übervorsichtigen

Alle fahren wie die Henker, auf den Strassen herrscht Sodom und Gomorra und hinter jeder Kurve lauert der Sensenmann. Wer mit dieser Auffassung ins Auto steigt, fährt dementsprechend. Die Übervorsichtigen fallen anderen Verkehrsteilnehmenden durch permanent reduzierte Geschwindigkeit, besonders langen Kontrollphasen beim Abbiegen und zögerlich durchgeführten Manövern auf. Sie fahren mal links, mal rechts und bremsen ziemlich abrupt, als sähen sie mehr als wir. Und genau das macht sie für alle Anwesenden undurchschaubar. Unser Tipp: Am besten sicher überholen – und das arme Ding dabei bloss nicht erschrecken.

5. Die kurzsichtigen Pedalstampfer

Spätestens nach einer Taxifahrt in einem südlichen Ferienland kennt man ihn: den kurzsichtigen Fahrer mit funktionstüchtigen Augen. Jene, welche vor der roten Ampel nochmals beschleunigen, um im letzten Moment voll in die Eisen zu steigen und so bei allen Beteiligten für unfreiwilliges Kopfnicken, gefolgt von berechtigtem Kopfschütteln sorgen. Solche Fahrweisen verleiten beinah zur Behauptung, dass der Benzinpreis für manche noch zu niedrig ist. Anders kann man sich das laute, umweltschädigende und fahrzeugbelastende Verhalten nicht erklären.

6. Die Unfähigen

Einparken: Wer es nicht übt, kann es nicht. Hat man den richtigen Bogen aber raus, wirds quasi zur Selbstverständlichkeit. Gegenüber Fahranfängern und betagten Verkehrsteilnehmenden sollte man auf Grund fehlender Praxis oder der eingeschränkten Bewegungsfreiheit im Oberkörper etwas Geduld und Verständnis aufbringen. Kein Einfühlungsvermögen verdienen hingegen jene, die ihren Wagen so in eine Lücke stellen, dass weder vorne noch hinten ein Smart reinpasst, überspitzt in der Summe aber ein Ford Ranger Platz hätte. Kurz: Verschwendung von begrenzten Ressourcen. Wer abends in urbaner Gegend auf der Suche nach einem Parkplatz um den Häuserblock kreist, kennt die Mischung aus Verzweiflung und Wut, die einem beim Anblick dutzend solcher gestohlenen Freiräume aufstösst.

7. Die ignoranten Arroganten

Neben den Unfähigen findet man in den Parkhäusern oft auch jene Menschen, welche sich dank ihrer ignoranten Arroganz ins Ranking der unbeliebten Automobilisten katapultieren. Denn obwohl sich die Suche nach einer Lücke im überfüllten Parkhaus ohnehin schon als Odyssee erweist, nimmt sich besagter Mensch die Frechheit, seine Luxuslimousine auf zwei Parkflächen einzumitten. Bildlich: Betonpfeiler, 1,5 Meter Platz, teures Auto, 1,5 Meter Platz, Betonpfeiler. «Ich will nicht, dass jemand die Türe an mein Auto donnert», hört man von den Fahrzeugbesitzenden, wenn man sie auf den Missstand anspricht.

8. Der geschwätzige Driftking

Laut eigener Aussage – und wahrscheinlich auch Auffassung – haben sie die engsten Bögen des Furkapasses schon mit Tempo 100 genommen. Und das nur mit der linken Hand am Lenkrad eines Starrachsers, während die rechte eine Zigarette drehte. Um ein Gleichgewicht zwischen Selbstwahrnehmung, Erzählungen und der Aussenwirkung zu erzielen, fahren selbsternannte Drift-Kings in Begleitung häufig am Limit von Maschine und Material, was oft über der Zumutbarkeitsgrenze aller Beteiligten liegt. Gut nur, dass die meisten ihrer allein erlebten Heldenstreiche nur Geschichten sind und es in den meisten Fällen auch bleiben.

9. Der naive Navifan

Sie verkeilen sich in Fussgängerunterführungen, befahren die Skipiste im bayrischen Wald oder versenken ihr Fahrzeug im Moor. Wieso? Sie vertrauen der richtungsweisenden Stimme des Navis mehr als dem eigenen Blick und Verstand. Oberste Anführerin vom Stamm der «Blind-aufs-Navi-Vertrauenden» ist eine Seniorin aus Erquelinnes. Statt wie geplant einen Freund vom 90 Kilometer entfernten Bahnhof in Brüssel abzuholen, legte die Belgierin 2013 einen 1200 Kilometer langen Roadtrip nach Zagreb hin – Weltrekord! Tipp: Bei Kurzfahrten spätesten nach dem zweiten Tankvorgang zur analogen Landkarte greifen.

10. Der seltene Optimalfall

Aber sind wir ehrlich: Perfekt sind wir alle nicht. Wir alle haben mal ein dünnes Nervenkostüm an oder einen schlechten Tag. Heisst also: Mal verzeihe ich, mal muss der andere mir verzeihen. Je mehr wir uns dessen bewusst sind, desto leichter amnestieren wir eine kurze Verzögerung an der Kreuzung oder ein vergessen gegangener Blinkvorgang. Oder noch besser: Denken wir alle ein wenig füreinander mit, parkieren nachsichtig, lassen genug Platz und Zeit zum Einspuren und behandeln unser Gegenüber mit Respekt. Gehen wir es alle etwas gelassener an, dann kommen alle wohlbehalten ans Ziel.