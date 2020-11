Die 10 meistgesuchten Uhren der Schweiz

Um die Rangliste der beliebtesten Luxusuhren im Netz zu erstellen, hat die Firma weltweit 62 Millionen Suchanfragen und über 2’080 Luxusuhrenmarken analysiert – alleine in der Schweiz wurde in den letzten zwölf Monaten 2,1 Millionen Mal nach noblen Zeitmessern gesucht. Das entspricht 173’000 Suchanfragen pro Monat.

Das ist die Traumuhren-Top-10

Die Rangliste zeigt: Rolex ist nach wie vor eine der gefragtesten Uhrenmarken in der Schweiz und weltweit. Das stösst Matt Bowling, dem Mitbegründer und Geschäftsführer von Watchfinder & Co. etwas sauer auf.

« Die Suchdaten des letzten Jahres zeigen, wie beliebt Rolex sowohl in der Schweiz als auch weltweit ist. Es ist nicht verwunderlich, dass diese prestigeträchtigen, hochpräzisen Zeitmesser so gefragt sind, aber es ist enttäuschend, nicht mehr Abwechslung zu sehen », sagt der Uhrenspezialist und gibt zu bedenken: « Von Patek Philippe und Omega über IWC Schaffhausen bis hin zu A. Lange & Söhne gibt es so viele schöne handgefertigte Zeitmesser da drau ss en, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden. »