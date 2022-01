Veränderungen im 2021 : Die 10 Reichsten der Welt legten letztes Jahr erneut 400 Milliarden Dollar zu

Wer hat, dem wird gegeben: Die reichsten Menschen des Planeten konnten ihr Vermögen im Krisenjahr 2021 nochmals deutlich steigern. Jeder der Top Ten besitzt über 100 Milliarden Dollar.

Alle in den Top Ten besitzen mehr als 100 Milliarden Dollar.

Die Wirtschaftsplattform Bloomberg hat die finanziellen Verhältnisse der Top Ten der Superreichen und deren Entwicklung im Pandemie-Jahr 2021 untersucht. Fazit: Während weltweit viele Geschäftsleute unter den Folgen von Corona ächzen, lief das Geld bei den Grossen nur so herein. Die folgenden Zahlen beziehen sich auf den 29. Dezember 2021 und ändern sich ständig.

So lief es etwa bei Tesla-Gründer und Raumfahrtunternehmer Elon Musk wie geschmiert: Unter anderem dank eines kräftigen Anstiegs der Tesla-Aktie wuchs das Vermögen des 50-Jährigen um 121 Milliarden Dollar und lag Ende 2021 bei insgesamt 277 Milliarden. Allein am 3. Januar legte er zudem weitere 33,8 Milliarden dazu – der grösste Vermögenssprung in der Geschichte.