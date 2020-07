Hotelrating 2020

Die 125 besten Hotels der Schweiz

Das grosse Rating von Hotelexperte Karl Wild zeigt, wo es den schönsten Privatstrand, das exklusivste Essen und die freundlichsten Mitarbeiter gibt.

Ferien in der Schweiz können so schön sein. An Traumdestinationen fehlt es jedenfalls nicht und noch nie war das Preis-Leistungs-Verhältnis so exzellent wie heute. Experte Karl Wild hat ein Rating der 125 besten Hotels des Landes erstellt – in fünf Kategorien und für unterschiedliche Budgets. In die Bewertung eingeflossen sind unter anderem Gastfreundschaft, Originalität, Qualität, Lage und Freizeitangebot.