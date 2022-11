24 Elefanten betrinken sich und schlafen im Wald ein

Bewohnerinnen und Bewohner eines indischen Dorfes begaben sich kürzlich in einen Wald, um dort den traditionellen indischen Schnaps «Mahua» zuzubereiten. Als sie an der Stelle ankamen stellten sie fest, dass sich bereits jemand an dem mit den berauschenden Blüten versetzten Wasser bedient hatte. Die Gruppe fand eine tiefschlafende Elefantenherde. «Die 24 Elefanten waren offensichtlich betrunken und schliefen in der Nähe des Ortes, an dem Mahua-Blüten in grossen Töpfen zur Gärung in Wasser aufbewahrt wurden», schreibt das Portal «Press Trust Of India».